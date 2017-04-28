Школу для одаренных детей создадут в 47 регионе
В Ленобласти создадут школу для талантливых детей. Такое решение приняли губернатор Александр Дрозденко и ректор СПбГУ Николай Кропачев. Автономную некоммерческую организацию создадут на базе школьного здания в Петродворце, находящегося на балансе университета. При поддержке областного правительства объект будет полностью отремонтирован и оснащен по последнему слову техники. Работать с детьми будут университетские преподаватели.
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