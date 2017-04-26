Более 700 вакансий врачей и медсестер открыто в Ленинградской области

26.04.2017 15:21

Ленобласть нуждается в 715 сотрудниках медицинских учреждений. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин, сообщает Ленинградская областная телекомпания. По региону укомплектованность медицинских учреждений врачами составляет около 62%, медсестрами — около 75%. В список самых дефицитных врачей вошли анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, психиатры, психотерапевты, фтизиатры стационаров.