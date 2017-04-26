8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Более 700 вакансий врачей и медсестер открыто в Ленинградской области

26.04.2017 15:21

lenoblЛенобласть нуждается в 715 сотрудниках медицинских учреждений. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин, сообщает Ленинградская областная телекомпания. По региону укомплектованность медицинских учреждений врачами составляет около 62%, медсестрами — около 75%. В список самых дефицитных врачей вошли анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, психиатры, психотерапевты, фтизиатры стационаров.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Апреля 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

В 2016 году в ряде городов страны акция «Бессмертный полк» превратилась в отдельное мероприятие и начиналась в 15 часов. Как, по-вашему, она должна проходить в Выборге?

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»