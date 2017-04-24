65 онкобольных из Ленобласти смогут пройти лечение в центре им. Березина
В 2017 году 65 жителей Ленобласти с диагнозом рак смогут пройти лечение с помощью гамма- и киберножа в центре МИБС им. С.Березина. Об этом пишет «Доктор Питер» со ссылкой на областной Комитет здравоохранения. Как рассказал председатель ведомства Сергей Вылегжанин, в этом году регион сохранил для жителей с онкологическими заболеваниями количество выделенных квот на высокотехнологичные операции в МИБС им. С. Березина. Лечение с помощью гамма-ножа смогут пройти 55 человек, с помощью кибер-ножа - 10. Еще 300-400 человек, как и в 2016 году, смогут выполнить диагностику на скрытые метастазы на ПЭТ/КТ. Между тем, не исключено, что количество выделенных квот может увеличиться.
По словам Вылегжанина, лечение жителей Ленобласти в строящемся уникальном протонном центре МИБС, открытие которого запланировано на октябрь, может начаться только в следующем году.
Напомним, на радиохирургическое лечение на аппарате гамма-нож за счет средств бюджета Ленобласть направляет в основном пациентов с опухолями головного мозга и меланомой глаза. В 2016 году такую помощь получили 65 пациентов, в 2015 году - 33, в 2014 году — 20, в 2013 году — 10.
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