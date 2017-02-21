Подростковый суицид: опасность исходит из социальных сетей

21.02.2017 16:18

Ленинградскую область накрыла волна детских и подростковых суицидов. Только за последние несколько дней в регионе зафиксировано четыре случая падения с высоты. 14 февраля в Киришах 10-летняя девочка выпала с 14-го этажа. 18 февраля во Всеволожском районе с 12-го этажа упала 14-летняя школьница. 19 февраля в Петербурге 16-летний юноша разбился, упав с 16-го этажа. На следующий день в городе Никольское Тосненского района 12-летняя школьница шагнула вниз с 16-го этажа.

Правоохранители, выезжавшие на места трагедий, отмечают пугающие, но вместе с тем весьма характерные для участников так называемых «групп смерти» совпадения. Например, снятая перед падением верхняя одежда и включённая веб-камера. Многие родители, напуганные этой информацией, рассказывают, что, проверив странички своих детей в социальных сетях, они действительно обнаружили там упоминания о «группах смерти». А также видео, на котором запечатлено прохождение так называемых «уровней», начинавшихся с, казалось бы, безобидного задания - нарисовать кита. Что предпринять в таких случаях – запретить ребёнку пользоваться Интернетом, забирать на ночь планшет и мобильный телефон, контролировать его в сети – решать самим родителям.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал в интервью «Аргументам и фактам» что с 1 января в соцсетях блокировалось по 50 «групп смерти» в день, и постепенно это число возросло до 90. В последние недели, отметил он, организаторы изменили тактику - перенесли акцент на «Инстаграм» и стали использовать особый сленг.

Решают проблему и на государственном уровне. Как мы уже сообщали ранее, президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны до 30 июня 2017 года принять решения, направленные на совершенствование системы профилактики подросткового суицида. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля.