8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Подростковый суицид: опасность исходит из социальных сетей

21.02.2017 16:18

Visota NogiЛенинградскую область накрыла волна детских и подростковых суицидов. Только за последние несколько дней в регионе зафиксировано четыре случая падения с высоты. 14 февраля в Киришах 10-летняя девочка выпала с 14-го этажа. 18 февраля во Всеволожском районе с 12-го этажа упала 14-летняя школьница. 19 февраля в Петербурге 16-летний юноша разбился, упав с 16-го этажа. На следующий день в городе Никольское Тосненского района 12-летняя школьница шагнула вниз с 16-го этажа.
Правоохранители, выезжавшие на места трагедий, отмечают пугающие, но вместе с тем весьма характерные для участников так называемых «групп смерти» совпадения. Например, снятая перед падением верхняя одежда и включённая веб-камера. Многие родители, напуганные этой информацией, рассказывают, что, проверив странички своих детей в социальных сетях, они действительно обнаружили там упоминания о «группах смерти». А также видео, на котором запечатлено прохождение так называемых «уровней», начинавшихся с, казалось бы, безобидного задания - нарисовать кита. Что предпринять в таких случаях – запретить ребёнку пользоваться Интернетом, забирать на ночь планшет и мобильный телефон, контролировать его в сети – решать самим родителям.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал в интервью «Аргументам и фактам» что с 1 января в соцсетях блокировалось по 50 «групп смерти» в день, и постепенно это число возросло до 90. В последние недели, отметил он, организаторы изменили тактику - перенесли акцент на «Инстаграм» и стали использовать особый сленг.
Решают проблему и на государственном уровне. Как мы уже сообщали ранее, президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны до 30 июня 2017 года принять решения, направленные на совершенствование системы профилактики подросткового суицида. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Февраля 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»