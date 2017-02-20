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Девять электричек отменяется на Финляндском направлении железной дороги

20.02.2017 12:11

Electichka Vyborg ZimaДевять поездов, курсирующих по Финляндскому направлению Октябрьской железной дороги, отменят на 14 дней, сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Со 2 по 16 марта на участке "Санкт-Петербург- Финляндский – Выборг" отменят пять поездов:
№ 6145 (2, 3, 6, 9, 10, 14, 16 марта 2017 года) на участке Санкт-Петербург-Финляндский (14:21) – Каннельярви (15:45);
№ 6162 (2, 6, 9, 16 марта 2017 года) на участке Каннельярви (16:09) – Санкт-Петербург-Финляндский (17:35);
№ 6170 (2, 6, 9, 16 марта 2017 года) на участке Выборг (15:45) – Санкт-Петербург-Финляндский (18:00);
№ 6143 (3, 10, 14 марта 2017 года) на участке Санкт-Петербург- Финляндский (13:55) – Выборг (16:08);
№ 6162 (3, 10, 14 марта 2017 года) на участке Каннельярви (16:09) – Зеленогорск (16:35).

В эти дни дополнительно назначаются следующие поезда:
№ 6174 (2, 6, 9, 16 марта 2017 года) на участке Выборг – Санкт-Петербург-Финляндский отправление в 16:28, прибытие в 18:50 (со всеми остановками);
№ 6129 (3, 10, 14 марта 2017 года) на участке Санкт-Петербург- Финляндский – Выборг. До станции Зеленогорск следует действующим расписанием: Зеленогорск 11:46 – 11:58, Рощино 12:07 – 12:08, Каннельярви 12:24 – 12:25, Кирилловское 12:36 – 12:37, Гаврилово 12:51 – 12:52, Верхнечеркасово 13:03 – 13:04, Лазоревка 13:07 – 13:08, Выборг прибытие в 13:16 (со всеми остановками);
№ 6149 (3, 10, 14 марта 2017 года) на участке Санкт-Петербург- Финляндский – Зеленогорск, отправление в 14:44, Ланская 14:50 – 14:51, Удельная 14:54 – 14:55, Шувалово 14:59 – 15:00, Парголово 15:03 – 11:04, Левашово15:07 – 15:08, Белоостров 15:19 – 15:20, Зеленогорск прибытие в 15:40 (со всеми остановками).
Изменения связаны с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры, уточнили в СЗППК.
С полной информацией об изменении в расписании электричек можно ознакомиться на 47news.

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