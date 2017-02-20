Прямая телефонная линия губернатора с жителями региона
20.02.2017 09:40
В понедельник, 20 февраля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в течение часа, с 16 до 17 часов, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона. Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.
Номера телефонов для звонков:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок бесплатный.
+7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.
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