Пожилым жителям Ленобласти компенсируют взносы за капремонт
02.02.2017 16:20
Ленинградская область получит почти 10 миллионов рублей из федерального бюджета на компенсацию взносов за капремонт многоквартирных домов в 2017 году. Речь идет о пожилых собственниках. На льготу могут рассчитывать одинокие неработающие владельцы жилых помещений. Для достигших возраста 70 лет компенсация составит 50%, тем, кому исполнилось 80, возместят всю сумму. Всего из федерального бюджета на эти цели в этом году выделят более 2 миллиардов рублей.
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