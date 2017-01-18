Обращение губернатора Ленобласти Александра Дрозденко по случаю Дня прорыва фашистской блокады Ленинграда

18.01.2017 09:57

Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие ветераны! 74 года прошло с того великого дня, когда была прорвана блокада Ленинграда. И хотя до полного её снятия оставался еще целый год, у всех, кто пережил самые страшные блокадные месяцы, 18 января 1943 года укрепилась вера в неизбежный разгром врага.

Подвиг бойцов и несгибаемая воля ленинградцев позволили очистить от захватчиков весь южный берег Ладожского озера и восстановить сухопутную связь города со страной. Были спасены десятки тысяч жизней. Многие из нынешнего поколения жителей нашего региона самим фактом своего рождения обязаны героизму участников прорыва блокады Ленинграда.

Призываю сегодня всех склонить головы в память о защитниках города на Неве, обо всех, кто погиб в ленинградскую блокаду, кто отдал свою жизнь за родную землю и за нашу свободу.



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко