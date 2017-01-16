16 января губернатор будет на прямой линии
16 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в течение часа, с 16:00 до 17:00, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона.
Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленобласти, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.
Номера телефонов для звонков:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти. Звонок со бесплатный.
+7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.
Добавим, по решению главы региона в 2017 году прямая линия будет проводиться дважды в месяц.
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