16 января губернатор будет на прямой линии

16.01.2017 09:36

16 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в течение часа, с 16:00 до 17:00, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона.

Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленобласти, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.

Номера телефонов для звонков:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти. Звонок со бесплатный.

+7 (81361) 315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

Добавим, по решению главы региона в 2017 году прямая линия будет проводиться дважды в месяц.