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Порядок приема заявлений в 1-й класс прокомментировал Сергей Тарасов

13.01.2017 16:20

Sergei TarasovПредседатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов дал комментарии о начале приема документов от родителей будущих первоклассников.
Сергей Валентинович, с 16 января начинается кампания по зачислению в школу будущих первоклассников. Насколько Ленинградская область готова к ее началу?
— Я уверен в том, что у родителей, чьи дети начнут обучение в 2017-2018 учебном году, никаких проблем не возникнет. Как вы знаете, на сегодняшний день существует несколько способов подачи заявления: через портал госуслуг Ленинградкой области, через операторов многофункциональных центров и непосредственно в школе. Эта работа уже давно налажена, и потому никому не следует дежурить под школьными окнами в ночь с воскресенья на понедельник: просто зайдите на сайт нашего комитета или позвоните на «горячую линию» своего района и получите всю необходимую информацию, не выходя из дома.
Подать заявление в школу, которая относится к микрорайону проживания ребенка, можно в срок до 30 июня. В любую другую школу Ленинградской области также можно подать заявление, но уже начиная с 1 июля и до 5 сентября.
— Есть ли ограничения по выбору общеобразовательного учреждения?
— Никаких ограничений нет, и потому родители могут отдать ребенка в школу, расположенную в другом микрорайоне и даже в соседнем районе. Правда, есть обязательная формальная процедура, согласно которой первое заявление подается в школу по месту жительства, а потом вы вправе выбрать иное образовательное учреждение. Другое дело, что, по моему мнению, и, главное, по результатам сдачи ЕГЭ, все школы Ленинградской области - как городские, так и сельские - дают возможность получить хороший уровень образования.
У нас организован подвоз школьников как внутри сельских поселений, так и из сел в города. Тем не менее, выбирая школу, которая расположена далеко и при этом имеет более близкую альтернативу, необходимо тщательно продумать вопрос логистики и совместно со школьной администрацией понять, как дети смогут безопасно приезжать на уроки и после их окончания возвращаться домой.
— Может ли сложиться ситуация, при которой ребенку откажут в приеме в школу?
— В Ленинградской области строго соблюдается закрепленный в Конституции принцип доступности образования. И единственное ограничение, которое может возникнуть, — отсутствие мест в конкретной школе. Но комитет образования всегда старается учитывать интересы учеников и родителей, и потому, если возникнет проблема, мы не только готовы предложить альтернативу, но и будем рассматривать возможность открытия дополнительных классов.

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