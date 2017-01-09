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Билет на электричку теперь можно приобрести через мобильное приложение

09.01.2017 10:51

Prigorod RZHDСеверо-Западная пригородная пассажирская компания запустила мобильное приложение «Пригород». Отныне пассажиры могут купить билет через мобильное приложение на пригородные поезда Витебского, Балтийского, Финляндско-Ладожского, Финляндско-Выборгского направлений, Псковского железнодорожного узла и поездов, курсирующих со станции Петрозаводск. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Мобильное приложение позволит оформить электронный билет, квитанцию на провоз велосипедов, живности и ручной клади, посмотреть актуальное расписание и информацию о стоимости проезда, воспользоваться личным кабинетом. Приобретаемые проездные документы направляются копией на почтовый электронный адрес пассажира, указанный при регистрации.
Приложение «Пригород» доступно для бесплатного скачивания на Google Play и AppStore.
Распечатывать билет пассажиру не обязательно, необходимо сохранить электронный билет на устройстве сразу после приобретения, и он будет доступен для просмотра даже при отсутствии доступа к сети Интернет.
При посадке и в пути следования пригородного поезда электронный билет, а также документ, удостоверяющий личность пассажира, на основании которого был оформлен электронный билет, необходимо предъявить билетному кассиру-контролеру на экране устройства.

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