На трассе «Скандинавия» ограничено движение

09.01.2017 09:42

Сегодня, 9 января, с 8:00 до 20:00 ограничено движение на участке трассы А-181 «Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой» с 52-го по 65-й километр. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор».