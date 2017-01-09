На трассе «Скандинавия» ограничено движение
Сегодня, 9 января, с 8:00 до 20:00 ограничено движение на участке трассы А-181 «Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой» с 52-го по 65-й километр. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор».
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