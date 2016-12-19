24 декабря с Финляндского вокзала в Выборг отправится туристический вагон

19.12.2016 16:55

24 декабря в 10:45 с Финляндского вокзала по маршруту Санкт-Петербург – Выборг отправится электропоезд «Ласточка», в составе которого будет находиться «туристический» вагон. Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», бесплатная экскурсия будет организована в хвостовом вагоне электропоезда. По пути все желающие смогут окунуться в далекие эпохи и пересечь разные исторические границы - Швеции и Новгородской республики, Финляндии и СССР, а также узнать, где находилась линия Маннергейма и какие исторические личности проделывали такой же путь, как и все пассажиры «Ласточки».