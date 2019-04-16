► 240 жителей Выборга приняли участие в акции "Тотальный диктант"

16.04.2019 09:50

Выборг написал «Тотальный диктант». Желание проверить свою грамотность изъявили порядка 240 горожан. Всего же в 80-ти странах мира за парты сели более 250 тысяч человек. Главным организатором «Тотального диктанта» в Выборге в этом году стала библиотека Алвара Аалто...