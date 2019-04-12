Реставрация парка Монрепо: новости хорошие и не очень
Острова Монрепо откроют в наступающем туристическом сезоне. Завершаются масштабные работы по восстановлению береговой линии.
Есть и менее хорошая новость: окончание реставрации парка перенесли на 16 сентября 2020 года (плюс 9 месяцев к первоначальному сроку). В числе причин - длительное получение разрешительных документов, повторное получение экологической экспертизы по проекту, внесение изменений в проектную документацию, множественные выходы скальных пород при прокладке наружных сетей и другие.
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