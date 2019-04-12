8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Реставрация парка Монрепо: новости хорошие и не очень

12.04.2019 12:00

Monrepo 12 04 19Острова Монрепо откроют в наступающем туристическом сезоне. Завершаются масштабные работы по восстановлению береговой линии.

Есть и менее хорошая новость: окончание реставрации парка перенесли на 16 сентября 2020 года (плюс 9 месяцев к первоначальному сроку). В числе причин - длительное получение разрешительных документов, повторное получение экологической экспертизы по проекту, внесение изменений в проектную документацию, множественные выходы скальных пород при прокладке наружных сетей и другие.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Апреля 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Голосование

Как вы относитесь к изменению автобусного маршрута № 5 - в связи с организацией заезда на улицу Кузнечную?

Advertising

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2019
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»