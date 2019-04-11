Тотальный диктант: актёр Максим Гладков станет "диктатором" в Выборге
Более трех тысяч площадок для написания Тотального диктанта откроются 13 апреля по всему миру. В России диктант напишут в 772 населённых пунктах; за рубежом к проекту присоединятся 340 городов из 79 стран.
В Выборге организовано четыре площадки: библиотека Алвара Аалто, Выборгский филиал РАНХиГС, Выборгский филиал РГПУ им. Герцена, средняя общеобразовательная школа № 14.
Иностранцы, изучающие русский язык, смогут написать тест TruD, который пройдёт в один день с Тотальным диктантом в филиале РГПУ им. Герцена.
«Диктаторами» в Выборге приглашены: Максим Гладков, актер театра «Святая Крепость»; Екатерина Беседина, победитель регионального этапа Чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот» - 2019; Павел Пастушенко, кандидат социологических наук, доцент кафедры социального и естественнонаучного образования ВФ РГПУ им. Герцена, член жюри Литературного стендапа «Не первое слово»; Григорий Логвинюк, преподаватель Детской школы искусств, режиссер Выборгского молодежного театра; Анна Парамонова, учитель русского языка и литературы высшей категории школы № 14; Лариса Коломак, учитель русского языка и литературы высшей категории школы № 14.
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