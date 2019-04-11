8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Тотальный диктант: актёр Максим Гладков станет "диктатором" в Выборге

11.04.2019 09:51

Total Diktant2019Более трех тысяч площадок для написания Тотального диктанта откроются 13 апреля по всему миру. В России диктант напишут в 772 населённых пунктах; за рубежом к проекту присоединятся 340 городов из 79 стран.
В Выборге организовано четыре площадки: библиотека Алвара Аалто, Выборгский филиал РАНХиГС, Выборгский филиал РГПУ им. Герцена, средняя общеобразовательная школа № 14.
Иностранцы, изучающие русский язык, смогут написать тест TruD, который пройдёт в один день с Тотальным диктантом в филиале РГПУ им. Герцена.
«Диктаторами» в Выборге приглашены: Максим Гладков, актер театра «Святая Крепость»; Екатерина Беседина, победитель регионального этапа Чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот» - 2019; Павел Пастушенко, кандидат социологических наук, доцент кафедры социального и естественнонаучного образования ВФ РГПУ им. Герцена, член жюри Литературного стендапа «Не первое слово»; Григорий Логвинюк, преподаватель Детской школы искусств, режиссер Выборгского молодежного театра; Анна Парамонова, учитель русского языка и литературы высшей категории школы № 14; Лариса Коломак, учитель русского языка и литературы высшей категории школы № 14.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Апреля 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Голосование

Как вы относитесь к изменению автобусного маршрута № 5 - в связи с организацией заезда на улицу Кузнечную?

Advertising

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2019
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»