Тотальный диктант: актёр Максим Гладков станет "диктатором" в Выборге

11.04.2019 09:51

Более трех тысяч площадок для написания Тотального диктанта откроются 13 апреля по всему миру. В России диктант напишут в 772 населённых пунктах; за рубежом к проекту присоединятся 340 городов из 79 стран.

В Выборге организовано четыре площадки: библиотека Алвара Аалто, Выборгский филиал РАНХиГС, Выборгский филиал РГПУ им. Герцена, средняя общеобразовательная школа № 14.

Иностранцы, изучающие русский язык, смогут написать тест TruD, который пройдёт в один день с Тотальным диктантом в филиале РГПУ им. Герцена.

«Диктаторами» в Выборге приглашены: Максим Гладков, актер театра «Святая Крепость»; Екатерина Беседина, победитель регионального этапа Чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот» - 2019; Павел Пастушенко, кандидат социологических наук, доцент кафедры социального и естественнонаучного образования ВФ РГПУ им. Герцена, член жюри Литературного стендапа «Не первое слово»; Григорий Логвинюк, преподаватель Детской школы искусств, режиссер Выборгского молодежного театра; Анна Парамонова, учитель русского языка и литературы высшей категории школы № 14; Лариса Коломак, учитель русского языка и литературы высшей категории школы № 14.