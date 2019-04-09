Селфи за полтысячи на фоне знаменитой панорамы Выборга

09.04.2019 16:46

Знаменитый вид Выборга со смотровой площадки башни св. Олафа снова доступен туристам. Однако теперь за удовольствие подняться под купол самой знаменитой достопримечательности города нужно заплатить 500 рублей. Справедливости ради, нужно отметить, что в стоимость входит также экскурсия по музею. И все же… Не каждый турист, а тем более местный житель, готов выложить эту сумму. Откуда же взялась такая цена и можно ли при подъеме на башню отказаться от экскурсии?

Ответ на этот вопрос директор Выборгского замка Владимир Цой начинает издалека, с проектных решений и сроков реставрации. Если коротко, то реставрация в башне Олафа еще не завершена. Планируется, что её центральную часть займет лифт, а в дополнении к существующей лестнице появится еще одна, по которой туристы будут спускаться. На проектные и монтажные работы уйдёт около двух лет.

Но и желающих непременно увидеть Выборг с высоты птичьего полета и прямо сейчас тоже очень много. До окончания реставрации башня будет лишена отдельного входа, но попасть в нее всё же можно - через третий этаж музея. Получается, что посетители башни автоматически посещают и музей. Нужно отметить, что большинство туристов и раньше совмещали осмотр музея с подъемом на башню. Поэтому стоимость этих двух билетов объединили и добавили стоимость услуг экскурсовода.

Кстати, экскурсовод – не прихоть замка, а необходимость: пребывание на реставрирующемся объекте без сопровождения запрещено. Группы на башню Олафа формируют в составе не более 20 человек.

Владимир Цой отмечает, что такая услуга пользуется большой популярностью. Экскурсии проводятся в фиксированное время, и в выходные дни билеты раскупают еще до 11 часов.

Для тех, кто не желает посещать музей, в мае будет введено несколько экскурсий в вечернее время, когда музей уже не работает. Такой билет на башню Олафа будет стоить 150 рублей.

И, кстати, Владимир Цой напомнил, что в третью среду каждого месяца музей-заповедник проводит экскурсии для всех желающих бесплатно.