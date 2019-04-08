► Юрий Лабецкий: "Театральная деятельность не останавливается ни на минуту"
08.04.2019 10:33
В театре «Святая крепость» вовсю идет подготовка к премьерным показам. Сюда уже много лет подряд с удовольствием ходят зрители любого возраста. А художественный руководитель Юрий Лабецкий ставит перед собой и труппой всё новые цели...
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
- Выборжцы получили доступ к фондам Президентской библиотеки им. Ельцина
- Президентская библиотека им Б. Н. Ельцина представит в Выборге свои новые проекты
- Выборг присоединяется к Тотальному диктанту
- В Выборге открылся второй удалённый электронный читальный зал Президентской библиотеки
- Президент фестиваля «Окно в Европу» - об особенностях кинофорума-2016 (ВИДЕО)
Случайные материалы:
- ВИДЕО: в августе в Выборге пройдет международный фестиваль "Кукушка"
- Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг» отметил годовщину своей деятельности
- Многодетная семья Молочниковых из Выборгского района – дружная и творческая
- ► Худрук "Святой крепости" Юрий Лабецкий - об итогах и планах
- 12 декабря в Выборгском замке – День Святой Люсии