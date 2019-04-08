► Юрий Лабецкий: "Театральная деятельность не останавливается ни на минуту"

08.04.2019 10:33

В театре «Святая крепость» вовсю идет подготовка к премьерным показам. Сюда уже много лет подряд с удовольствием ходят зрители любого возраста. А художественный руководитель Юрий Лабецкий ставит перед собой и труппой всё новые цели...