В Политехе пройдет V Открытый хоровой конкурс «Благовест»

05.04.2019 13:10

С 5 по 7 апреля в Белом зале Главного учебного корпуса Санкт-Петербургского политехнического университета проходит V Открытый хоровой конкурс технических вузов России «Благовест».

В программе: конкурсное прослушивание, мастер-классы, благотворительные концерты в рамках конкурсной программы, подведение итогов и заключительный концерт, который состоится в воскресенье, в 14 часов.

Открытый хоровой конкурс технических вузов России «Благовест» — культурно-просветительский проект Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Ассоциации содействия духовно-нравственному просвещению «Покров» и Фонда Белого зала.



