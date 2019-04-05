В Политехе пройдет V Открытый хоровой конкурс «Благовест»
С 5 по 7 апреля в Белом зале Главного учебного корпуса Санкт-Петербургского политехнического университета проходит V Открытый хоровой конкурс технических вузов России «Благовест».
В программе: конкурсное прослушивание, мастер-классы, благотворительные концерты в рамках конкурсной программы, подведение итогов и заключительный концерт, который состоится в воскресенье, в 14 часов.
Открытый хоровой конкурс технических вузов России «Благовест» — культурно-просветительский проект Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Ассоциации содействия духовно-нравственному просвещению «Покров» и Фонда Белого зала.
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