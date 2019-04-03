Учреждения культуры станут доступнее для людей с инвалидностью
Субсидии на оснащение и переоборудование учреждений культуры из регионального бюджета поступят в муниципальные образования. Средства распределены в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области.
В театре драмы и кукол «Святая крепость» в Выборге отремонтируют туалетную комнату для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь также появятся тактильные таблички и свето-звуковая система.
Концертный зал культурно-досугового центра «Южный» во Всеволожском районе оборудуют креслами для слабослышащих, на входе установят пандус. Центр оснастят бегущей строкой и тактильной картой помещений с указанием путей следования. Пандус и кнопку вызова установят также во Всеволожском доме культуры.
Автостоянка для маломобильных групп населения появится у информационно-досугового центра «Старая Ладога» в Волховском районе, а перед входом установят поручни.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
- Выборжцы получили доступ к фондам Президентской библиотеки им. Ельцина
- Президентская библиотека им Б. Н. Ельцина представит в Выборге свои новые проекты
- Выборг присоединяется к Тотальному диктанту
- В Выборге открылся второй удалённый электронный читальный зал Президентской библиотеки
- Президент фестиваля «Окно в Европу» - об особенностях кинофорума-2016 (ВИДЕО)
Случайные материалы:
- Оргкомитет кинофестиваля «Окно в Европу» выбирает место для церемонии закрытия кинофорума
- ВИДЕО: может ли мусорный контейнер украсить собой город?
- ► "Окно в Европу": встреча с Андреем Хржановским
- Выборгский народный театр победил на областном конкурсе театральных коллективов
- «Адмирал» назначает свидание выборжцам