 Учреждения культуры станут доступнее для людей с инвалидностью

03.04.2019 10:17

Субсидии на оснащение и переоборудование учреждений культуры из регионального бюджета поступят в муниципальные образования. Средства распределены в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области.

В театре драмы и кукол «Святая крепость» в Выборге отремонтируют туалетную комнату для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь также появятся тактильные таблички и свето-звуковая система.

Концертный зал культурно-досугового центра «Южный» во Всеволожском районе оборудуют креслами для слабослышащих, на входе установят пандус. Центр оснастят бегущей строкой и тактильной картой помещений с указанием путей следования. Пандус и кнопку вызова установят также во Всеволожском доме культуры.

Автостоянка для маломобильных групп населения появится у информационно-досугового центра «Старая Ладога» в Волховском районе, а перед входом установят поручни.