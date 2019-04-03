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 Учреждения культуры станут доступнее для людей с инвалидностью

03.04.2019 10:17

Invalid Kolyaska largeСубсидии на оснащение и переоборудование учреждений культуры из регионального бюджета поступят в муниципальные образования. Средства распределены в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области.
В театре драмы и кукол «Святая крепость» в Выборге отремонтируют туалетную комнату для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь также появятся тактильные таблички и свето-звуковая система.
Концертный зал культурно-досугового центра «Южный» во Всеволожском районе оборудуют креслами для слабослышащих, на входе установят пандус. Центр оснастят бегущей строкой и тактильной картой помещений с указанием путей следования. Пандус и кнопку вызова установят также во Всеволожском доме культуры.
Автостоянка для маломобильных групп населения появится у информационно-досугового центра «Старая Ладога» в Волховском районе, а перед входом установят поручни.

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