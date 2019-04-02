► В Выборге появится новый туристический объект

02.04.2019 15:49

В выставочном центре «Эрмитаж-Выборг» начались работы на историко-архитектурном памятнике «Сортия». Это ещё один элемент бастиона «Панцерлакс», который был передан в оперативное управление выставочному центру в прошлом году...