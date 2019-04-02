► В Выборге появится новый туристический объект
В выставочном центре «Эрмитаж-Выборг» начались работы на историко-архитектурном памятнике «Сортия». Это ещё один элемент бастиона «Панцерлакс», который был передан в оперативное управление выставочному центру в прошлом году...
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