► Часовую башню откроют к майским праздникам
Часовую башню в Выборге планируют открыть после реставрации к майским праздникам. Работы на объекте культурного наследия вышли на завершающую стадию – строители демонтируют леса. Уже показался медный купол башни с позолоченным шаром и флюгером...
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