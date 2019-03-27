► Часовую башню откроют к майским праздникам

27.03.2019 16:15

Часовую башню в Выборге планируют открыть после реставрации к майским праздникам. Работы на объекте культурного наследия вышли на завершающую стадию – строители демонтируют леса. Уже показался медный купол башни с позолоченным шаром и флюгером...