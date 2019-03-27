Реставраторы Монрепо добрались до острова Людвигштайн 

27.03.2019 14:12

На остров Людвигштайн строители проложили временную дорогу. Она будет использоваться для проезда техники. На острове будут восстановлены дорожки, каменные лестницы и леерное ограждение, сообщает пресс-служба парка Монрепо.

Несмотря на появление дороги, проход на остров всё так же запрещён, напоминает администрация музея-заповедника. Это просто опасно: тропинки на крутых склонах сырые и скользкие. Кроме того, на острове проводятся строительно-реставрационные работы, что также небезопасно для случайных посетителей.

Накануне завершены работы по защите береговой линии колотым гранитом на земляной дамбе у Людвигштайна. Продолжается монтаж водопропускных труб, соединяющихся с мелиоративными каналами парка. Завершающим этапом благоустройства этого участка парка станет обустройство по береговой линии дамбы набивных дорожек.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Парк Монрепо»