► До 20 апреля пробудет в Выборге выставка художника из Якутии

26.03.2019 14:06

Красотами Якутии могут полюбоваться жители и гости Выборга. В галерее "Арт-холл" презентовали персональную выставку знаменитого пейзажиста из Ленска Василия Кудрина. Экспозиция, в которую вошли порядка 30 картин, получила название «Деревья и камни»...