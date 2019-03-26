► До 20 апреля пробудет в Выборге выставка художника из Якутии
26.03.2019 14:06
Красотами Якутии могут полюбоваться жители и гости Выборга. В галерее "Арт-холл" презентовали персональную выставку знаменитого пейзажиста из Ленска Василия Кудрина. Экспозиция, в которую вошли порядка 30 картин, получила название «Деревья и камни»...
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