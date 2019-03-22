► Выставка в Выборгском замке посвящена блокаде Ленинграда
22.03.2019 17:09
Монотонный звук метронома уже несколько дней разносится эхом по старинной крепости. В Выборгском замке работает выставка, посвященная блокаде Ленинграда. В экспозиции – копии снимков военных фотокорреспондентов Бориса Кудоярова и Всеволода Тарасевича из Государственного музея истории Санкт-Петербурга и презентация рисунков детей блокадного Ленинграда.
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