► Загадки «Слова о полку Игореве» открыл выборжцам профессор Александр Ужанков

20.03.2019 14:07

Загадки «Слова о полку Игореве» открыл жителям и гостям Выборга профессор Александр Ужанков, большой знаток этого уникального памятника древнерусской словесности. Встречу с доктором филологических наук, кандидатом культурологии организовала Выборгская епархия по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия...