► Загадки «Слова о полку Игореве» открыл выборжцам профессор Александр Ужанков
Загадки «Слова о полку Игореве» открыл жителям и гостям Выборга профессор Александр Ужанков, большой знаток этого уникального памятника древнерусской словесности. Встречу с доктором филологических наук, кандидатом культурологии организовала Выборгская епархия по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия...
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