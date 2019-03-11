► Священник – о начале Великого поста
11.03.2019 15:49
У православных христиан начался Великий пост. Из всех постов он самый строгий. На 48 дней желающим поститься придётся исключить из рациона мясные и молочные продукты, рыбу, яйца, а также распрощаться с вредными привычками. Нужно быть милосердным, помогать нуждающимся и посещать церковь...
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
- Выборжцы получили доступ к фондам Президентской библиотеки им. Ельцина
- Президентская библиотека им Б. Н. Ельцина представит в Выборге свои новые проекты
- Выборг присоединяется к Тотальному диктанту
- В Выборге открылся второй удалённый электронный читальный зал Президентской библиотеки
- Президент фестиваля «Окно в Европу» - об особенностях кинофорума-2016 (ВИДЕО)
Случайные материалы:
- Проект 360cinema в Выборгском замке откроется 22 июля
- «Мещане» займут сцену Государственного театра драмы и кукол «Святая крепость»
- О судьбе исторической части Выборга пойдет речь на слушаниях в библиотеке Аалто
- Женский литературный стендап прошел в библиотеке Аалто
- ► «Открытки из прошлого» дошли до Выборга