11.03.2019 15:49

У православных христиан начался Великий пост. Из всех постов он самый строгий. На 48 дней желающим поститься придётся исключить из рациона мясные и молочные продукты, рыбу, яйца, а также распрощаться с вредными привычками. Нужно быть милосердным, помогать нуждающимся и посещать церковь...