Отборочный тур чемпионата по чтению вслух пройдет в библиотеке Аалто
В Выборге выберут лучшего чтеца в рамках Чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот». Отборочный тур пройдет в библиотеке Аалто 16 марта.
По правилам, участники в неформальной обстановке читают вслух, без подготовки выбранные организаторами тексты, а жюри оценивает технику и артистизм чтения.
Принять участие в чемпионате может любой желающий старше 18 лет, зарегистрировавшись на сайте biblioring.ru. Финал состоится летом в Москве.
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