05.03.2019 17:28

Масленичная неделя продолжается у россиян. Каждый из дней имеет свое название. Сегодня, например, заигрыши, день сватовства. А уже в среду наступит лакомка, когда принято угощать блинами родных и близких. О традициях Лакомки рассказывают артисты этно-культурного комплекса "Вереск"...