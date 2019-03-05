► Продолжается масленица - заигрыши сменяются лакомкой
05.03.2019 17:28
Масленичная неделя продолжается у россиян. Каждый из дней имеет свое название. Сегодня, например, заигрыши, день сватовства. А уже в среду наступит лакомка, когда принято угощать блинами родных и близких. О традициях Лакомки рассказывают артисты этно-культурного комплекса "Вереск"...
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