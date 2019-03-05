8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Женский литературный стендап прошел в библиотеке Аалто

05.03.2019 16:17

Stendap Aalto1 марта в библиотеке Алвара Аалто прошел 4-й выпуск литературного стендапа «Не первое слово». В преддверии Международного женского дня участницами стендапа были только женщины - и говорили они о так называемой "женской" прозе: о женщине в литературе; о том, что когда-то женщины не писали книг и поэтому об их жизни мы знаем только со слов мужчин; о живучести мифа о «рыцарском отношении к Даме»; о том, когда женщина получила возможность выражать себя не только как хранительница очага; о первых писательницах и об отношении мужчин-писателей к этому; о феминизме и о многом другом...

Участницы и книги, о которых они рассказывали:

1. Соня Тиханова: Наталья Баранская «Неделя как неделя»

2. Милена Майструк: Лорен Вайсбергер «Дьявол носит «Прада»

3. Юля Голованова: Джоан Харрис «Пять четвертинок апельсина»

4. Елена Аболина: Джойс Оутс «Сад радостей земных»

5. Арина Сидорова: Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза»


Жюри было разделено на два крыла - женское и мужское. По версии мужчин победительницей стала Соня Тиханова. По версии женщин - Елена Аболина. Большинство зрителей отдали голоса за Юлию Голованову.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Марта 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Advertising

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2019
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»