Женский литературный стендап прошел в библиотеке Аалто
1 марта в библиотеке Алвара Аалто прошел 4-й выпуск литературного стендапа «Не первое слово». В преддверии Международного женского дня участницами стендапа были только женщины - и говорили они о так называемой "женской" прозе: о женщине в литературе; о том, что когда-то женщины не писали книг и поэтому об их жизни мы знаем только со слов мужчин; о живучести мифа о «рыцарском отношении к Даме»; о том, когда женщина получила возможность выражать себя не только как хранительница очага; о первых писательницах и об отношении мужчин-писателей к этому; о феминизме и о многом другом...
Участницы и книги, о которых они рассказывали:
1. Соня Тиханова: Наталья Баранская «Неделя как неделя»
2. Милена Майструк: Лорен Вайсбергер «Дьявол носит «Прада»
3. Юля Голованова: Джоан Харрис «Пять четвертинок апельсина»
4. Елена Аболина: Джойс Оутс «Сад радостей земных»
5. Арина Сидорова: Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза»
Жюри было разделено на два крыла - женское и мужское. По версии мужчин победительницей стала Соня Тиханова. По версии женщин - Елена Аболина. Большинство зрителей отдали голоса за Юлию Голованову.
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