Слушайте программу "Выборгский гид" с Юрием Лабецким на волне 91,2 FM
Весна - время перемен и обновлений, которое не прошло и мимо эфира "Выборг FM". На волне 91,2 FM мы запустили программу "Выборгский гид". Это аудиопутешествие по городу в сопровождении художественного руководителя театра «Святая крепость» Юрия Лабецкого.
Слушайте "Выборгский гид" на волне 91,2 FM по пятницам в 19:56 и 21:56, а также в субботу в 09:56, 12:56 и 15:56.
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