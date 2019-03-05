Слушайте программу "Выборгский гид" с Юрием Лабецким на волне 91,2 FM

05.03.2019 11:58

Весна - время перемен и обновлений, которое не прошло и мимо эфира "Выборг FM". На волне 91,2 FM мы запустили программу "Выборгский гид". Это аудиопутешествие по городу в сопровождении художественного руководителя театра «Святая крепость» Юрия Лабецкого.

Слушайте "Выборгский гид" на волне 91,2 FM по пятницам в 19:56 и 21:56, а также в субботу в 09:56, 12:56 и 15:56.