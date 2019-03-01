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Выборг: культурная программа выходного дня

01.03.2019 17:06

Aalto Winter16Выставка «Долгое путешествие на север» откроется в субботу, 2 марта, в 16 часов в Выборгском замке. Это проект, организованный совместно с петербургским арт-центром современного искусства "Пушкинская-10". В главном музейном корпусе свои работы представят художники из Петербурга и Москвы. В экспозиции живописные и графические работы, каменная мозаика и видеоарт.

В 16 часов в библиотеке Алвара Аалто зрителям будет представлена литературно-музыкальная композиция «Поэты серебряного века». Выступят участники творческого объединения «Серебряная нить».

В субботу в библиотеке на Пионерской, 4 откроется выставка «Весеннее настроение». Посетитиели увидят живопись кисти художника Марты Демитровой.1 марта в библиотеке на Рубежной, 18 начала работу выставка "Наваждение". Фотоработы Николая Капранова, представленные в экспозиции, посвящены Ладожскому озеру. Автор по профессии – конструктор-корабел, мастер спорта по водному туризму, член Союза фотохудожников России. Путешествует и снимает дикую природу российского Севера.

В воскресенье, 3 марта, Гильдия экскурсоводов Выборга предлагает совершить прогулку по парку Эспланада. Начало в 15:00 от Рыночной площади.

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