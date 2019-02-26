► Репортаж из школы искусств
26.02.2019 17:25
В Выборге прошли прослушивания первого отборочного тура в рамках международного конкурса им. П. И. Чайковского. С этого года в нём могут принимать участие представители детских музыкальных школ и школ искусств. Главная цель состязания – выявление новых талантов. Восемь юных музыкантов - исполнителей из Выборга, Рощино и Советского выступили в номинациях «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «духовые инструменты» и «сольное вокальное пение».
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