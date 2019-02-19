► Интеллектуальная игра для школьников прошла в ТРК "Кубус"
В Выборге на площадке торгово-развлекательного комплекса «Кубус» прошла детская интеллектуально-познавательная игра под названием «IQ Battl». Принять участие в ней могли школьники от 10 до 13 лет. В этот раз за победу сразились восемь команд. Более тридцати подростков демонстрировали свои знания, скорость реакции и способность нестандартно мыслить...
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