Выборгский замок сегодня закрыт по техническим причинам
19.02.2019 11:53
Сегодня, 19 февраля 2019 года, по техническим причинам Выборгский замок закрыт для посетителей. Эта информация появилась в 10 часов утра на официальной страничке Выборгского музея-заповедника в социальных сетях. Руководство музея приносит извинения за причиненные неудобства.
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