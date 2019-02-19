Выборгский замок сегодня закрыт по техническим причинам

19.02.2019 11:53

Сегодня, 19 февраля 2019 года, по техническим причинам Выборгский замок закрыт для посетителей. Эта информация появилась в 10 часов утра на официальной страничке Выборгского музея-заповедника в социальных сетях. Руководство музея приносит извинения за причиненные неудобства.