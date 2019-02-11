Голосуем за российский дуб на конкурсе "Европейское дерево года - 2019"!
1 февраля на сайте международного конкурса www.treeoftheyear.org началось голосование по выбору Европейского дерева года 2019. Победители международного конкурса будут объявлены во время церемонии и награждения победителей конкурса «Европейское дерево года» 19 марта в Брюсселе, в Европейском парламенте.
В этом году в конкурсе участвуют 15 стран. Россию представляет победитель национального отборочного этапа конкурса «Российское дерево года – 2018» Абрамцевский дуб. Этот могучий дуб произрастает в Московской области на территории Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево». Его возраст – 248 лет.
Проголосуйте за наш российский дуб на сайте treeoftheyear.org!
Фото: treeoftheyear.org
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