XI Международный фестиваль "Мгинские мосты" завершает прием заявок

07.02.2019 13:18

Оргкомитет Международного фестиваля «Мгинские мосты» напоминает о том, что приём заявок на конкурс «Мгинские мосты - 2019» продлится до 10 февраля.

В сезоне 2019 года в порядке проведения международного фестиваля произошли существенные изменения: конкурсы «Мгинские мосты» и «Мгинские мосты» без границ» теперь объединены в общий масштабный конкурс, в котором предусмотрено разделение по территориальному признаку. Таким образом, авторы, подающие конкурсные заявки, автоматически распределяются (в зависимости от региона проживания) в три категории:

• "Областная" - для авторов из Ленинградской области;



• "Всероссийская" - для авторов, проживающих на территории РФ (кроме Ленинградской области),

• "Международная" - для авторов, проживающих за рубежом РФ.

В каждой из категорий будут выбраны Победители – лауреаты и дипломанты I и II степеней в следующих номинациях:

• Лирическая поэзия

• Историко-патриотическая поэзия

• Малая художественная проза

Для участия в конкурсе авторам необходимо прислать заявку и тексты своих произведений, оформленные в соответствии с Положением о Международном фестивале "Мгинские мосты", на электронную почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

В 2019 году подведение итогов конкурса «Мгинские мосты - 2019» и церемония награждения победителей состоится 30 марта в поселке Мга Ленинградской области.