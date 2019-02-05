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► Цветы для Снежной Королевы привез в Выборг фотограф Александр Шахмин

05.02.2019 17:07

VYSTAVKA SHAHMIN 05.02Цветы для Снежной Королевы привёз фотограф из Санкт-Петербурга в Выборг в библиотеку на Рубежной, 18. Александр Шахмин - фотограф-любитель, член Творческого союза художников России, народного фотоклуба выборгского Дворца культуры и Санкт-Петербургского фотографического общества. Его работы можно встретить на выставках в городах России и за рубежом. Основное кредо фотохудожника − выделение из окружающего беспорядка красоты и её сохранение. Серия работ для фотовыставки под названием «Цветы для Снежной Королевы» родилась из попыток совместить лед и пламень. В своей экспозиции он представил фотографии замороженных во льду цветов...

 

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