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Объявлен всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы»

05.02.2019 14:20

Geroi Velikoi PobedyОткрыт прием заявок на 5-й Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы». К участию приглашаются авторы рассказов, очерков, стихотворений, рисунков, фотографий и текстов песен эпического, исторического и военно-патриотического характера.

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