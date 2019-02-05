Объявлен всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы»

05.02.2019 14:20

Открыт прием заявок на 5-й Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы». К участию приглашаются авторы рассказов, очерков, стихотворений, рисунков, фотографий и текстов песен эпического, исторического и военно-патриотического характера.