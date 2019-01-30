► Уникальная выставка открыта в центре "Эрмитаж-Выборг"
30.01.2019 17:00
Авторские ювелирные украшения, миниатюрная пластика, скульптура, графика. В выставочном центре «Эрмитаж-Выборг» открыли уникальную экспозицию в рамках проекта GOODWOOD. Порядка сорока мастеров из многих стран мира демонстрируют возможности дерева как материала для создания произведений искусства...
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