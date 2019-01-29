► Из Выборга - с любовью
"Из Выборга – с любовью" - так назывался конкурс видеороликов, объявленный год назад коллективом газеты «Выборг». Его посвятили 725-летию со дня основания Выборгского замка и провели в рамках проходившего в Ленинградской области Года туризма. Торжественное подведение итогов состоялось в лекционном зале библиотеки Алвара Аалто...
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