29.01.2019 15:44

"Из Выборга – с любовью" - так назывался конкурс видеороликов, объявленный год назад коллективом газеты «Выборг». Его посвятили 725-летию со дня основания Выборгского замка и провели в рамках проходившего в Ленинградской области Года туризма. Торжественное подведение итогов состоялось в лекционном зале библиотеки Алвара Аалто...