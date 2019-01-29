29.01.2019 15:16

Как научиться понимать архитектурный язык города, рассказала на лекции в Выборгском замке старший научный сотрудник Выборгского объединенного музея-заповедника Любовь Волкова. Над темой «Загадки выборгских домов» она работала в соавторстве с Еленой Бальковой...