► Загадки выборгских домов
Как научиться понимать архитектурный язык города, рассказала на лекции в Выборгском замке старший научный сотрудник Выборгского объединенного музея-заповедника Любовь Волкова. Над темой «Загадки выборгских домов» она работала в соавторстве с Еленой Бальковой...
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
- Выборжцы получили доступ к фондам Президентской библиотеки им. Ельцина
- Президентская библиотека им Б. Н. Ельцина представит в Выборге свои новые проекты
- Выборг присоединяется к Тотальному диктанту
- В Выборге открылся второй удалённый электронный читальный зал Президентской библиотеки
- Президент фестиваля «Окно в Европу» - об особенностях кинофорума-2016 (ВИДЕО)
Случайные материалы:
- Дед Мороз и Йоулупукки встретятся на границе 17 декабря
- ► Отделение ВООПИК создано в Выборгском районе Ленобласти
- Музей железных дорог России в Санкт-Петербурге до Нового года можно посетить бесплатно
- Сегодня назовут «Человека слова и дела» и «Женщину года» Выборгского района
- Выборгские таможенники насмешили друг друга