► Подвигу Ленинграда посвящается...

25.01.2019 14:42

Накануне 75-летней годовщины полного снятия блокады в 47-м регионе проходят мероприятия, посвящённые этой дате. Сотрудники межпоселенческой библиотеки совместно с солистами центра детского эстрадного искусства «Эльфы» подготовили литературно-музыкальную композицию для школьников...