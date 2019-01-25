► Подвигу Ленинграда посвящается...
Накануне 75-летней годовщины полного снятия блокады в 47-м регионе проходят мероприятия, посвящённые этой дате. Сотрудники межпоселенческой библиотеки совместно с солистами центра детского эстрадного искусства «Эльфы» подготовили литературно-музыкальную композицию для школьников...
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