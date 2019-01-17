► В Выборге готовятся к празднованию Крещения Господня
Один из главных христианских праздников православные отметят 19 января. В канун этой даты наступит Крещенский сочельник. В эти дни принято вспоминать события евангельской истории, которые произошли на берегу реки Иордан, где проповедовал покаяние Иоанн Предтеча. Там Иисус Христос принял крещение.
Торжества в Спасо-Преображенском соборе начнутся 18 января – по окончании божественной литургии будет совершен первый чин освящения воды. Крещенскую воду можно набирать и в пятницу, и в субботу...
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