► В Выборге готовятся к празднованию Крещения Господня

17.01.2019 17:39

Один из главных христианских праздников православные отметят 19 января. В канун этой даты наступит Крещенский сочельник. В эти дни принято вспоминать события евангельской истории, которые произошли на берегу реки Иордан, где проповедовал покаяние Иоанн Предтеча. Там Иисус Христос принял крещение.

Торжества в Спасо-Преображенском соборе начнутся 18 января – по окончании божественной литургии будет совершен первый чин освящения воды. Крещенскую воду можно набирать и в пятницу, и в субботу...