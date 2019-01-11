► Как отмечали Новый год в XX веке: репортаж из архива
11.01.2019 17:12
На протяжении XX столетия традиции празднования Нового года менялись в зависимости от событий в стране. Подтверждение этому можно найти в областном архиве в городе Выборге. Там сохранились некоторые документальные сведения...
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