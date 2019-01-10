У участников конкурса «Живая классика» есть шанс пройти прослушивание в ГИТИС

10.01.2019 17:31

В 2019 году у участников конкурса «Живая классика» появится шанс пройти прослушивание в Российский институт театрального искусства – ГИТИС, не приезжая в Москву. Представители приемной комиссии одного из самых престижных театральных вузов страны проведут прослушивания прямо во время региональных этапов конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса юных чтецов "Живая классика".

Такая возможность позволит стать замеченными тем ребятам, кто не смог бы приехать в Москву на всё время вступительных испытаний. «Не все одаренные дети рождаются в семьях, которым легко отправить ребенка в Москву или которые сразу готовы смириться с решением ребенка поступать в театральный, – комментирует ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский. – А мы заинтересованы и всегда гордимся тем, что выбираем и собираем лучших со всей страны. Но когда страна такая большая, хорошо идти навстречу друг другу, и в этом отношении «Живая классика» для нас – своего рода волшебный помощник для нас и для одаренных выпускников, которые получат поддержку своим планам и в Москву поедут с уверенностью, что их выбор имеет кое-какие основания».

Впервые прослушивания в ГИТИС во время регионального этапа конкурса «Живая классика» прошли в прошлом году в Норильске. Четыре талантливых чтеца получили возможность попасть сразу на третий тур отбора в театральный вуз. Одна из участниц успешно прошла остальные испытания и поступила на первый курс.

В этом году пригласить к себе педагогов ГИТИСа для прослушивания смогут 30 самых активных регионов.

Проголосовать за свой регион на сайте конкурса youngreaders.ru могут не только участники, но и болельщики. Голосование уже началось. Его итоги будут оглашены перед стартом регионального этапа, до 1 апреля этого года.

При выборе победителей будет учитываться не только голосование на сайте, но и количество участников конкурса «Живая классика» этого года в регионе. Чем больше зарегистрированных участников – тем больше шансов устроить прослушивание в институт в своем регионе.

Принять участие в прослушиваниях смогут только участники регионального финала, прошедшие классный, школьный и районный отборные этапы. Зарегистрироваться для участия в классном этапе может любой подросток в возрасте от 10 до 17 лет. Регистрация на конкурс продлится до 1 февраля 2019. Участие в конкурсе бесплатное.