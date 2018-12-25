► Новая экспозиция в выставочном центре "Эрмитаж-Выборг"

25.12.2018 10:36

В выставочном центре «Эрмитаж-Выборг» открылась экспозиция, посвященная 150-летию со дня рождения Императора Николая II. Проект организован при поддержке Санкт-Петербургского и Новгородского дворянских собраний и Российского Имперского Союза-Ордена. В выставке приняли участие художники из республики Крым и их коллеги из Китая. В основе экспозиции - работы, связанные с жизнью и правлением Николая II. Живописцы демонстрируют зрителям результат размышлений о трагической судьбе династии Романовых и ее ярких представителях...