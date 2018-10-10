Выборгский «Эрмитаж» закроют для посетителей на время смены экспозиции

10.10.2018 12:21

Выборгский «Эрмитаж» будет закрыт для посетителей. С 11 до 25 октября, включительно, в выставочном центре будет проходить смена экспозиции. Гостей ждут, начиная с 26 октября, на новой выставке из коллекции государственного «Эрмитажа» - «Санкт-Петербург. Образы города».