Выборгский «Эрмитаж» закроют для посетителей на время смены экспозиции
Выборгский «Эрмитаж» будет закрыт для посетителей. С 11 до 25 октября, включительно, в выставочном центре будет проходить смена экспозиции. Гостей ждут, начиная с 26 октября, на новой выставке из коллекции государственного «Эрмитажа» - «Санкт-Петербург. Образы города».
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