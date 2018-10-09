Библиотека Аалто приглашает 13 октября на книгофест "Выборг, читай"
Книгофест «Выборг, читай» пройдет в Выборге 13 октября. Дата выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1935 году открыла двери для читателей библиотека Алвара Аалто. Памятную дату в этом году коллектив решил отметить первым в Выборге большим книгофестом. Как сообщают организаторы, на мероприятии будут задействованы лекционный и читальный залы и даже вестибюль библиотеки.
Программа книгофеста «Выборг, читай!»
12:00 Открытие фестиваля. Флешмоб «Город с книгой».
12:10 «О жизни, о любви и о себе»: литературно-биографический монолог актрис театра «Святая крепость» Ирины Кокревой и Дарьи Ердяковой.
13:00 Встреча с писателем Андреем Дубровским, автором книг «Петербургские народные сказки», «Ватиканские народные сказки».
13:50 Презентация краеведческого альманаха «Сердоболь».
14:30 Встреча с автором из г. Хельсинки Лийсой Бюклинг «Как веселились в Гельсингфорсе - Хельсинки в начале XX века».
15:30 Обзор новых книг от издательств.
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