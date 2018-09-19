Выборгское бальное общество объявляет набор новых участников

19.09.2018 17:35

Выборгское бальное общество объявляет об открытии танцевального сезона 2018 - 2019 и приглашает в свои ряды новых участников. Танцевальный опыт не требуется, уверяют организаторы. Занятия проходят в клубе "Балтика" (ул. Прогонная, 9) по понедельникам и четвергам с 18:00 до 20:00. С собой нужно иметь сменную (танцевальную) обувь.