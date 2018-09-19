Выборгское бальное общество объявляет набор новых участников
19.09.2018 17:35
Выборгское бальное общество объявляет об открытии танцевального сезона 2018 - 2019 и приглашает в свои ряды новых участников. Танцевальный опыт не требуется, уверяют организаторы. Занятия проходят в клубе "Балтика" (ул. Прогонная, 9) по понедельникам и четвергам с 18:00 до 20:00. С собой нужно иметь сменную (танцевальную) обувь.
Более старые статьи:
- ► Персональная выставка Кирилла Лещинского работает в ВЦ "Эрмитаж-Выборг"
- ► В Выборгском замке открылась выставка «Ла Тенда Росса – Красная палатка»
- На этнокультурном фестивале в Приозерске выросло "Дерево Единства"
- ► В библиотеке Аалто поселились железные человечки Александра Кондрахина
- Великий Новгород приглашает на «Звонарское вече»
Самые популярные статьи:
- Выборжцы получили доступ к фондам Президентской библиотеки им. Ельцина
- Президентская библиотека им Б. Н. Ельцина представит в Выборге свои новые проекты
- Выборг присоединяется к Тотальному диктанту
- В Выборге открылся второй удалённый электронный читальный зал Президентской библиотеки
- Президент фестиваля «Окно в Европу» - об особенностях кинофорума-2016 (ВИДЕО)